Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes steht an einer Sicherheitskontrolle. Foto: Marcel Kusch/dpa/Archivbild

Der Düsseldorfer Flughafen hat erneut tiefrote Zahlen geschrieben, den Verlust aber deutlich verringert. Bei einem Umsatz von 244,7 Millionen Euro sei ein Fehlbetrag von 40 Millionen Euro verbucht worden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. 2020 war der Verlust mehr als drei Mal so hoch gewesen, 2019 - also vor der Pandemie - war noch ein satter Gewinn erzielt worden. Finanzchef Lars Mosdorf sagte, man rechne auch dieses Jahr mit einem Verlust, dieser werde aber relativ gering ausfallen. «2022 wird wirtschaftlich noch mal ein schwieriges Jahr.»

Der Airport leidet unter den Corona-Folgen, von 2019 bis 2021 sackte die Passagierzahl pro Jahr von 25,5 Millionen auf 7,9 Millionen ab. Düsseldorf hat vor Köln den passagierstärksten Flughafen in NRW.