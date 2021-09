Vermisster 81-Jähriger ist tot

Ein vermisster 81-Jähriger aus Gelliehausen im Landkreis Göttingen ist tot. Der seit Donnerstagmorgen vermisste Senior sei leblos in der Leine bei Niedernjesa gefunden worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Nach einem am Abend eingegangenen Hinweis auf den Wagen des Mannes sei unter anderem per Polizeihubschrauber gesucht worden. Dabei wurde der leblose Körper des 81-Jährigen am Donnerstagabend gefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es bislang nicht.

