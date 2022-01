Vermisster Jogger aus Ratzeburg tot aufgefunden

Ein seit Weihnachten vermisster Jogger ist am Freitag nahe des Schalseekanals im Kreis Herzogtum Lauenburg tot aufgefunden worden. Der 70-Jährige aus Ratzeburg war seit dem 24. Dezember vermisst worden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Personen entdeckten die Leiche im Moor in unmittelbarer Nähe des Gewässers. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur genauen Todesumstände eingeleitet. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen lagen nicht vor.

