Versammlung gegen Corona-Maßnahmen in Rudolstadt

In Rudolstadt haben etwa 200 Menschen gegen die derzeitigen Corona-Auflagen demonstriert. Die unangekündigte Versammlung am Freitagabend sei konsequent durch die Polizei begleitet worden, so ein Polizeisprecher am Samstagmorgen. Die Versammlung wurde auf den Marktplatz in Rudolstadt begrenzt. Bei acht Personen wurden Verstöße gegen die Corona-Auflagen festgestellt. Das Thüringer Innenministerium hatte am Freitag verschärfte Kontrollen der Corona-Auflagen für das Wochenende angekündigt.

