Verspätungen und Ausfälle bei der Berliner S-Bahn

Nach einem Notarzteinsatz und einer Signalstörung kommt es bei der Berliner S-Bahn weiterhin zu Einschränkungen. Der Einsatz am Alexanderplatz und die Störung in Wuhlheide vom Dienstagmorgen sind zwar mittlerweile behoben, wie die S-Bahn mitteilte. Es sei jedoch immer noch mit Verspätungen und einzelnen Ausfällen zu rechnen, bestätigte ein Sprecher der S-Bahn am Dienstagmittag. Betroffen sind demnach die Linien S3, S5, S7, S75 und S9.

