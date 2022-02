Versuchter Raubüberfall an Schule: 22-Jähriger in U-Haft

Ein mit einem Messer bewaffneter junger Mann soll an einer Berufsschule in Mittelhessen versucht haben, einen Schüler zu überfallen. Der 22-Jährige wurde festgenommen und kam in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in Marburg mitteilten. Die Ermittler gehen davon aus, dass er am Mittwoch dem 21-Jährigen die Stichwaffe an den Hals hielt, um an dessen Geld zu kommen.

Schüler hatten den Zwischenfall beobachtet und die Polizei alarmiert. Als die Beamten an der Schule in Biedenkopf (Kreis Marburg-Biedenkopf) ankamen, war das Handgemenge noch in vollem Gang. Bei seiner Festnahme wehrte sich der 22-Jährige und verletzte einen Polizisten. Der Verdächtige ist den Ermittlern bereits wegen anderer Gewalt- und Eigentumsdelikten bekannt. Der Richter sah eine mögliche Wiederholungsgefahr.