Verurteilte Mörderin kehrt nicht aus Hafturlaub zurück

Eine wegen gemeinschaftlichen Mordes verurteilte 55-Jährige ist wenige Monate vor ihrer Entlassung nicht von einem Hafturlaub in die Vollzugsanstalt Zweibrücken zurückgekehrt. Nach der zu einer lebenslangen Haft verurteilten Frau werde nun gefahndet, teilte die Polizei in Rheinland Pfalz am Freitag mit. Sie habe eine viertägigen Urlaub gehabt und sollte am Donnerstag bis 17.00 Uhr zurückkehren. Sie saß seit 2006 in Haft und hätte im Februar entlassen werden sollen. Aufgrund ihres früheren Wohnortes könnte sie sich auch im Saarland aufhalten. Es sei aber auch nicht auszuschließen, dass sie sich ins Ausland abgesetzt habe.

Eine wegen gemeinschaftlichen Mordes verurteilte 55-Jährige ist wenige Monate vor ihrer Entlassung nicht von einem Hafturlaub in die Vollzugsanstalt Zweibrücken zurückgekehrt. Nach der zu einer lebenslangen Haft verurteilten Frau werde nun gefahndet, teilte die Polizei in Rheinland Pfalz am Freitag mit. Sie habe eine viertägigen Urlaub gehabt und sollte am Donnerstag bis 17.00 Uhr zurückkehren. Sie saß seit 2006 in Haft und hätte im Februar entlassen werden sollen. Aufgrund ihres früheren Wohnortes könnte sie sich auch im Saarland aufhalten. Es sei aber auch nicht auszuschließen, dass sie sich ins Ausland abgesetzt habe.