Verwaltung: Behörden können notfalls Personal aufstocken

Berlins Finanzverwaltung hat unterstrichen, dass die Aufnahme und Versorgung ukrainischer Kriegsflüchtlinge nicht an Personal- oder Geldmangel scheitern werde. «Die beteiligten Behörden haben in dieser außerordentlichen Lage weitgehende Handlungsmöglichkeiten - auch in der vorläufigen Haushaltswirtschaft, die solange gilt, bis das Abgeordnetenhaus einen neuen Haushaltsplan beschlossen hat», sagte ein Sprecher am Freitag.

Finanzstaatssekretärin Jana Borkamp habe in einem Schreiben an beteiligte Behörden auf Bezirks- und Landesebene noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese unter bestimmten Voraussetzungen auch ermächtigt seien, zeitlich befristet zusätzliches Personal einzustellen. «Die Berliner Verfassung sieht dafür Spielräume vor.»

Der Landeshaushalt 2022/2023 ist noch nicht beschlossen, das soll bis Juni passieren. Deshalb ist die Haushaltsführung in Berln momentan vorläufig und unterliegt zum Teil Einschränkungen beim Geldausgeben.