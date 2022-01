VfB Stuttgart verleiht Sturm-Talent Cissé nach Polen

Der VfB Stuttgart verleiht Stürmer Momo Cissé für eineinhalb Jahre an den polnischen Erstligisten Wisla Krakau. Das gab der schwäbische Fußball-Bundesligist am Sonntagabend bekannt. Der 19 Jahre alte Cissé kam verletzungsbedingt in der laufenden Saison noch nicht zum Einsatz. Sein Vertrag in Stuttgart gilt bis zum 30. Juni 2024.

