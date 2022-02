VfL Osnabrück gewinnt Niedersachsen-Derby beim SV Meppen

Der VfL Osnabrück hat das Niedersachsen-Derby in der 3. Fußball-Liga beim SV Meppen mit 1:0 (1:0) für sich entschieden. Timo Beermann sorgte am Samstag mit seinem Treffer in der 25. Minute für die Entscheidung. Mit 45 Punkten liegen die Osnabrücker als Tabellenfünfter drei Zähler hinter dem Dritten Eintracht Braunschweig. Der Traditionsclub besiegte den MSV Duisburg durch Tore von Jomaine Consbruch (12. Minute) und Lion Lauberbach (64.) mit 2:1 (1:0).

Meppen besaß im Derby durch Christoph Hemlein nach 14 Minuten die erste gute Gelegenheit. Sein Kopfball aus kurzer Distanz ging neben das Osnabrücker Tor. Danach wurde der VfL aktiver. Erst verpasste Aaron Opoku aus spitzem Winkel die Führung (23. Minute), Beermann machte es zwei Minuten später besser: Eine Ecke von Opoku drückte der Abwehrspieler problemlos über die Linie.

Nach der Pause drängte Meppen auf den Ausgleich. Morgan Fassbender scheiterte doppelt (55./66.). Rene Guder köpfte freistehend am Osnabrücker Tor vorbei (74.). Auf der Gegenseite vergaben die Gäste leichtfertig ihre Konterchancen, freuten sich aber über den ersten Sieg nach zuletzt zwei Unentschieden. Die Emsländer warten dagegen seit fünf Partien auf einen Erfolg.

Vor dem Spiel wurde mit einer Schweigeminute an die Opfer des russischen Überfalls auf die Ukraine gedacht. Zudem richteten sich SVM-Vorstandssprecher Andreas Kremer und VfL-Präsident Holger Elixmann an die Zuschauer. «Unsere Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine und den anderen Ländern, die jetzt Angst haben. Wir stehen zusammen, wir halten zusammen, wir bauen Brücken», sagte Elixmann unter lautem Beifall der Fans und Spieler.