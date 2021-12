Viel Andrang bei Post-Covid-Behandlungsangeboten in Sachsen

Die Nachfrage nach Behandlungen für Patientinnen und Patienten mit Post-Covid-Symptomen übersteigt deutlich das Angebot an den sächsischen Unikliniken Dresden und Leipzig. «Die Kapazität reicht bei weitem nicht, aber mehr ist aufgrund der vorhandenen Ressourcen nicht möglich. Wünschenswert wäre diesbezüglich eine finanzielle Unterstützung durch die Krankenkassen», sagte Paul Baum von der Post-Covid-Ambulanz an der Uniklinik Leipzig. Dort werden Patientinnen und Patienten behandelt, die auch Monate nach ihrer Infektion an diffusen Symptomen wie Atemnot, Erschöpfungssymptomen oder «Gehirnnebel» leiden.

In Leipzig werden Betroffene auch aus anderen Bundesländern wie Bayern, Sachsen-Anhalt und Thüringen behandelt. Das Einzugsgebiet sei weit, weil die Behandlung von Post Covid kompliziert sei, sagte Baum. Ähnlich ist die Situation an der Universitätsklinik Dresden, die eine psychosomatische Sprechstunde für Menschen mit Covid-19-Spätfolgen anbietet. «Die Erweiterung der Kapazitäten ist dringend notwendig, um schnell helfen zu können, bessere Behandlungserfolge zu erzielen und nicht zuletzt, um psychosoziale Konsequenzen zu verringern», sagte die Oberärztin Amalia Hanßke.