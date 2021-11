Viel Applaus für Premiere von «Der Zauberer von Oz»

Mit großem Applaus hat das Publikum am Samstag die Premiere des Weihnachtsstücks «Der Zauberer von Oz» im Hamburger Theater für Kinder bedacht. In dem Stück ab sechs Jahren nach dem Buch von Lyman Frank Baum geht es um die kleine Dorothy, die ihr Leben langweilig findet. Eines Tages findet sie sich in einem fremden, aufregenden Land wieder - und bekommt doch schnell Heimweh. Sie macht sich auf die gefährliche Reise zum Zauberer von Oz, der ihr bei der Rückkehr helfen soll. Dabei findet sie drei neue, außergewöhnliche Freunde.

Die Geschichte in der Regie von Sascha Mink erzählt viel über Selbstvertrauen, Gerechtigkeit und Freundschaft. Beeindruckend waren auch die fantasievollen, bunten Kostüme und das kreative Bühnenbild von Katia Diegmann.

Das Theater an der Max-Brauer-Allee zeigt das Weihnachtsstück «Der Zauberer von Oz» noch bis zum 23. Januar 2022.