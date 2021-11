Viel Regen in dieser Woche in Bayern

Trübes und regnerisches Wetter erwartet die Menschen in Bayern in den nächsten Tagen. Am Montag überquere die Kaltfront eines Tiefs den Freistaat von Nordwest nach Südost, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in München mit. Die Schneefallgrenze sinke am Montagabend auf etwa 1200 Meter, sagen die Meteorologen voraus. Ansonsten sei in weiten Teilen Bayerns mit Regen zu rechnen, der vor allem in der Alpenregion auch kräftig ausfallen könne.

Für den Dienstag rechnet der DWD mit teils schauerartigem Regen, der von Westen her aufziehe. Im Frankenwald dürften die Höchstwerte bei sieben, am Bodensee bei 13 Grad liegen.

Am Mittwoch schwächt sich der Niederschlag den Prognosen zufolge ab, es bleibt aber bewölkt und sehr kühl bei Höchstwerten zwischen sechs und elf Grad. In der Nacht zum Donnerstag erwarten die Wetterexperten im Oberallgäu oberhalb von 800 bis 1000 Metern Schnee.