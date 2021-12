Viele kommunale Impfzentren zwischen den Feiertagen geöffnet

Zum Jahresende sollen die Impfungen gegen Corona nicht abreißen. In vielen kommunalen Impfzentren sollen sie zwischen den Feiertagen angeboten werden. An Weihnachten gibt es einzelne Impfaktionen. Die Behörden raten, sich vorab über Öffnungszeiten und Termine zu informieren.

In zahlreichen kommunalen Impfstellen Nordrhein-Westfalens gehen die Corona-Schutzimpfungen in den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr weiter. An Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen haben die kommunalen Impfzentren zumeist geschlossen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter ausgewählten Kommunen im Bundesland ergab. In der Impfstelle im Bochumer Gesundheitsamt sind an Heiligabend, am zweiten Weihnachtstag und an Silvester jeweils gut 100 Impfungen mit Termin während einer vierstündigen Öffnungszeit vorgesehen. Und auch ab anderen Orten gibt es am Weihnachtswochenende Impfangebote.

Bewusst an Heiligabend bietet der Kölner Dom tagsüber eine Impfaktion zwischen 10 und 14 Uhr im Dreikönigensaal an. «Indem wir uns impfen lassen, schützen wir nicht nur uns selbst, sondern können auch Menschenleben retten», erklärte Dompropst Guido Assmann. Die eigentliche Impfaktion führt den Angaben zufolge eine Kölner HNO-Ärztin und ihrem Team durch. Man könne sich ohne Termin eine Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung mit Biontech abholen.

In einem Hotel am Duisburger Hauptbahnhof will der Neurologe Ahmad-Mujtaba Mostakiem am 24. Dezember morgens einen 81-stündigen Impfmarathon starten. Dazu habe er für einen Drei-Schicht-Betrieb rund 15 Mitarbeiter engagiert und mehrere Tausend Impfdosen verschiedener Hersteller - auch Kinderimpfstoff - bestellt, sagte er der dpa. Wenn noch Ungeimpfte zum Pieks überredet würden, könne man bei ihm gleich Nägel mit Köpfen machen - ohne Anmeldung.

«Die Städte tun alles, damit es auch zwischen Weihnachten und Neujahr Test- und Impfangebote gibt», sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy, der dpa und betonte: «Denn die Impfkampagne soll ihren Schwung behalten.» Wer sich an den freien Tagen impfen lassen wolle, sollte sich vorher über Öffnungszeiten informieren und wo es nötig ist, einen Termin vorher buchen, rät er. Damit das Impfen reibungslos läuft, seien vor allem verlässliche Impfstofflieferungen nötig. Dafür müssten Bund und Länder sorgen.

Nach Auskunft des NRW-Gesundheitsministeriums sieht die Erlasslage im Bundesland vor, dass die Impfstellen der Kreise und kreisfreien Städte zu Weihnachten und Neujahr schließen könnten. Hintergrund sei, dass mehrere Kommunen sich beim Ministerium ausdrücklich für eine derartige Regelung eingesetzt hätten, erklärte ein Sprecher des Landesministeriums. Die Kommunen hätten aber auch die Möglichkeit, die Arbeit in den Impfstellen über die Feiertage fortzusetzen.

«Unsere Impfstelle macht zwischen den Jahren weiter – mit 1100 Impfterminen pro Tag», sagte ein Sprecherin des Kreises Paderborn und fügte hinzu: «Heiligabend, sowie am 1. und 2. Weihnachtstag schließt unsere Impfstelle, damit Ärzte und medizinische Fachkräfte ein paar erholsame Stunden mit ihren Familien verbringen können, bevor es gleich nach Weihnachten mit Volldampf weitergeht.» Die Termine könnten online gebucht werden, also auch an den Weihnachtstagen.



Ähnlich äußerte sich eine Sprecherin der Stadt Essen. «Unsere städtischen Impfangebote werden auch zwischen den Feiertagen durchgeführt, zu voller Kapazität», sagte sie. In Dortmund stehen nach Angaben einer Stadtsprecherin fast alle Impfangebote auch zwischen den Feiertagen zur Verfügung. In Münster habe die zentrale Impfstelle zwischen den Feiertagen regulär geöffnet, sagte eine Sprecherin der Stadt. Der Impf-Drive-In im Osten von Münster sei zwischen Weihnachten und Silvester an drei Tagen geöffnet.

«Nach aktuellem Stand sind zwischen den Feiertagen die städtischen Impfstellen am Neumarkt und an der Lanxess Arena geöffnet, außerdem gibt es 12 mobile Impfaktionen», sagte ein Sprecher der Stadt Köln. Mit Stand Dienstagmittag seien noch rund 2000 Termine vor und rund 8000 Termine nach den Feiertagen verfügbar gewesen. In Düsseldorf sind laut einem Sprecher Impfungen in den kommunalen Impfstellen bis zum 23. Dezember und dann wieder vom 27. bis 30. Dezember geplant.

Das kommunale Impfangebot in Bonn werde nach Weihnachten am 27. bis zum 30. Dezember fortgesetzt und dann wieder ab 3. Januar, sagte eine Sprecherin der Stadt. «Für Erwachsene gibt es von städtischer Seite Impfangebote ohne Termin. Für Kinder sind derzeit alle Termine ausgebucht, es gibt aber für sie zusätzlich Zeitkorridore für Impfungen ohne Terminvereinbarung», erklärte sie das Angebot in Bonn.