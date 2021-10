Viele Unternehmen bleiben ohne Berufsnachwuchs

Viele Handwerksbetriebe und Unternehmen in Thüringen werden auf ihren angebotenen Ausbildungsplätzen in diesem Jahr sitzenbleiben. Die Zahl der Jugendlichen ohne abgeschlossenen Lehrvertrag und die der offenen Stellen klaffte im Oktober weit auseinander. 1900 Ausbildungsstellen stünden rund 350 Interessenten gegenüber, berichtete die Regionaldirektion der Bundesarbeitsagentur am Donnerstag. «Der Ausbildungsmarkt ist noch stark von der Pandemie geprägt», erklärte Geschäftsführer Markus Behrens.

Die Regionaldirektion zog eine vorläufige Bilanz des Ausbildungsjahres 2020/21. Danach ging die Zahl der registrierten Lehrstellenbewerber um 760 auf knapp 8100 zurück, die der Ausbildungsstellen um 130 auf 12 100. Wichtig sei es jetzt, Interessierte und Unternehmen mit freien Stellen zusammenzubringen, so Behrens.