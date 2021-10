Viele Wolken und stellenweise Nebel in Hessen

Nebel liegt am Morgen über der Innenstadt von Frankfurt am Main. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild

Der Donnerstag in Hessen wird stark bewölkt und teilweise nebelig. In einigen Teilen des Landes kommt Regen oder Sprühregen hinzu, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte. Im Laufe des Tages lasse der aber nach - bei Höchsttemperaturen von 12 bis 15 Grad. Auch die dicke Wolkendecke lockere zum Abend hin etwas auf. Dazu wehe ein schwacher bis mäßiger Wind aus westlicher bis südwestlicher Richtung. Auch in der Nacht zum Freitag bilde sich vor allem im Süden Nebel. Die Temperaturen rutschen auf 8 bis 4 Grad.

Der Freitag zeichne sich voraussichtlich ebenfalls durch viele Wolken und Regen aus. Im Laufe des Tages ziehe der Regen nach Süden ab. Die Wolken lockerten dann etwas auf - bei Höchsttemperaturen zwischen 12 und 15 Grad. Vereinzelt wehe stark böiger Südwest- bis Westwind, der aber zum Abend hin nachlasse.