Vielerorts Unterrichtsausfall wegen Sturm-Vorhersage

Ein Windsack steht fast horizontal in der Luft und zeigt den recht starken Wind an. Foto: Stefan Sauer/dpa/ZB

Wegen der vorhergesagten orkanartigen Böen fällt in vielen Regionen in Bayern am Donnerstag der Unterricht aus - vor allem in Oberfranken. Die Regelung gilt für die Stadt und den Landkreis Bayreuth, Stadt und Landkreis Coburg, Stadt und Landkreis Hof, die Landkreise Kronach, Kulmbach, Neustadt an der Waldnaab, Tirschenreuth, die Stadt Weiden in der Oberpfalz und den Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, wie es hieß.

Das Landratsamt Kronach verwies auf den Deutschen Wetterdienst (DWD), der für Donnerstag vom Aufenthalt im Freien abriet. Es würden Windgeschwindigkeiten von bis 120 Stundenkilometern erwartet, so dass Bäume umstürzen, Äste abbrechen oder Gegenstände umherfliegen könnten, hieß es in einer Mitteilung. Wegen möglicher Gefahren auf dem Schulweg gebe es einen witterungsbedingten Unterrichtsausfall.