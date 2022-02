Vier Autos, ein Lastwagen und ein Wohnanhänger brennen

Bei einem Feuer in Hamburg-Rothenburgsort sind in der Nacht zum Donnerstag gleich mehrere Fahrzeuge in Brand geraten. Zeugen hatten kurz nach Mitternacht den Feuerschein auf einem Firmengelände am Bullenhuser Damm bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, wie ein Sprecher sagte. Am Einsatzort hätten die Einsatzkräfte schließlich drei brennende Autos und einen in Flammen stehenden Lastwagen vorgefunden. Das Feuer habe wenig später zudem auf ein weiteres Auto sowie einen Wohnanhänger übergegriffen. Menschen seien zu dem Zeitpunkt nicht auf dem Gelände gewesen. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Zuvor hatte das «Hamburger Abendblatt» berichtet.

