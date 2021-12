Vier Kilogramm Cannabis bei Drogenrazzia beschlagnahmt

Bei einer Drogenrazzia in Halle sind vier Kilogramm Cannabis gefunden worden. Zwei Verdächtige seien festgenommen worden, teilte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mit. Im Rahmen des Einsatzes am Dienstagabend wurden zehn Wohnungen und Gewerbeobjekte im Stadtgebiet Halle durchsucht. Die Polizei beschlagnahmte die Drogen sowie eine größere Menge an Bargeld. Die Ermittlungen laufen.

