Vier Schwerverletzte bei Auto-Kollision im Landkreis Rostock

Vier Menschen haben am Samstagvormittag bei einer Kollision zweier Autos in Mönchhagen (Landkreis Rostock) schwere Verletzungen erlitten. Ersten Erkenntnissen zufolge sei ein Wagen aus dem Bereich einer Tankstelle auf die Bundesstraße 105 aufgefahren, ohne die Vorfahrt eines herannahenden Autos zu beachten, sagt ein Polizeisprecher am Nachmittag. Demnach war die Straße zwischenzeitlich voll gesperrt. Weitere Angaben zu den Verletzten konnte der Sprecher zunächst nicht machen.

Vier Menschen haben am Samstagvormittag bei einer Kollision zweier Autos in Mönchhagen (Landkreis Rostock) schwere Verletzungen erlitten. Ersten Erkenntnissen zufolge sei ein Wagen aus dem Bereich einer Tankstelle auf die Bundesstraße 105 aufgefahren, ohne die Vorfahrt eines herannahenden Autos zu beachten, sagt ein Polizeisprecher am Nachmittag. Demnach war die Straße zwischenzeitlich voll gesperrt. Weitere Angaben zu den Verletzten konnte der Sprecher zunächst nicht machen.