Vier Schwerverletzte bei Unfall auf der A4

Bei einem Unfall auf der Autobahn 4 sind im Landkreis Mittelsachsen vier Menschen schwer verletzt worden. Zunächst war einer 36-Jährigen Autofahrerin an der Anschlussstelle Siebenlehn in Richtung Erfurt ein anderer Wagen aufgefahren - sie kam am späten Sonntagabend mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Die 36-Jährige, ihre zwei Beifahrer sowie der Fahrer des anderen Autos mussten mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Höhe des Schadens beträgt den Angaben zufolge 90 000 Euro.

Bei einem Unfall auf der Autobahn 4 sind im Landkreis Mittelsachsen vier Menschen schwer verletzt worden. Zunächst war einer 36-Jährigen Autofahrerin an der Anschlussstelle Siebenlehn in Richtung Erfurt ein anderer Wagen aufgefahren - sie kam am späten Sonntagabend mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Die 36-Jährige, ihre zwei Beifahrer sowie der Fahrer des anderen Autos mussten mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Höhe des Schadens beträgt den Angaben zufolge 90 000 Euro.