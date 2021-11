Vier Todesfälle nach Corona-Ausbruch in Altenheim

Vier Todesfälle nach Corona-Ausbruch in Altenheim

Im Altmarkkreis Salzwedel sind vier Bewohner eines Altenheimes im Zusammenhang mit einem Corona-Ausbruch in der Einrichtung gestorben. Darunter seien zwei ältere Damen gewesen, die nicht geimpft waren, sagte Ramon Rulff, der Leiter des örtlichen Gesundheitsamts, am Mittwoch in Salzwedel. Insgesamt hätten sich im Heim 38 Personen mit Covid-19 infiziert. Darunter seien 29 Bewohner gewesen, von denen sechs ungeimpft seien, und neun Mitarbeiter, von denen vier keinen ausreichenden Impfschutz hätten, hieß es weiter.

Im Altmarkkreis Salzwedel sind vier Bewohner eines Altenheimes im Zusammenhang mit einem Corona-Ausbruch in der Einrichtung gestorben. Darunter seien zwei ältere Damen gewesen, die nicht geimpft waren, sagte Ramon Rulff, der Leiter des örtlichen Gesundheitsamts, am Mittwoch in Salzwedel. Insgesamt hätten sich im Heim 38 Personen mit Covid-19 infiziert. Darunter seien 29 Bewohner gewesen, von denen sechs ungeimpft seien, und neun Mitarbeiter, von denen vier keinen ausreichenden Impfschutz hätten, hieß es weiter.

Mehreren Medienberichten zufolge waren gerade einmal knapp 50 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohnern als auch bei den Mitarbeitenden geimpft. Diese Daten stammen laut Landrat Michael Ziche (CDU) aus den Impfzentren. Die Einrichtung selbst gibt den Angaben zufolge eine höhere Impfquote an und verweist auf die Immunisierung durch die Hausärzte. Demnach sollen von den 44 Bewohnern 37 und von den 33 Mitarbeitern 28 vollständig geimpft worden sein. Das seien allerdings Daten, die der Landkreis nicht verifizieren könne, so Ziche.

Die erste Corona-Infektion in dem Altenheim war den Angaben zufolge am 22. Oktober gemeldet worden, nachdem eine Bewohnerin aufgrund von Symptomen von ihrem Hausarzt getestet worden war. Infolge der weiteren Infektionen wurde gemeinsam mit dem Gesundheitsamt ein Hygienekonzept erarbeitet. Das Altenheim ist weiter in Betrieb.

Nach Bekanntwerden der Todesfälle und hohen Infektionszahlen in dem Pflegeheim sei die Heimaufsicht vor Ort, teilte das Landesverwaltungsamt auf dpa-Anfrage mit. Ziel sei es zunächst, die Umstände zu ermitteln, die zu diesem hohen Ausbruchsgeschehen mit bedauerlichen Todesfällen geführt haben, wie der Präsident des Landesverwaltungsamtes Thomas Pleye sagte.

Für die Kontrolle der Einhaltung der Corona-Vorschriften sind in Sachsen-Anhalt die Gesundheitsämter zuständig. Das Landesverwaltungsamt habe einen entsprechenden Ergebnisbericht von Salzwedel erbeten, um die Gesamtlage einschätzen zu können. Landesweit leben derzeit rund 40.000 Menschen in rund 470 stationären Pflegeeinrichtungen.

Der Altmarkkreis Salzwedel ist seit Tagen der Landkreis in Sachsen-Anhalt mit dem höchsten Infektionsgeschehen. Am Mittwoch lag die Sieben-Tage-Inzidenz nach Angaben des Robert Koch-Institus (RKI) bei 418,4. In ganz Sachsen Anhalt wurden 147,0 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen registriert.