Vier Verletzte nach Überschlag mit Auto im Thüringer Wald

Ein Auto hat sich am Samstag im Thüringer Wald überschlagen, vier Menschen wurden dabei verletzt. Der 55-jährige Fahrer hatte auf einer Straße bei Ilmenau (Ilm-Kreis) vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, wie die Polizei mitteilte. Das Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in eine Böschung und überschlug sich mehrfach. Alle vier Insassen wurden dabei verletzt, der Fahrer schwer. Am Fahrzeug entstand laut Polizei ein Totalschaden.

