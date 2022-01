Vierjähriger stürzt von Baum und verletzt sich schwer

Ein vier Jahre altes Kind ist in Unterfranken vom Baum gefallen und hat sich dabei schwer verletzt. Der Junge sei am Mittwoch in Kahl am Main an der Grenze zu Hessen auf einen kleinen Baum geklettert, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Seine Mutter habe plötzlich ein Geräusch gehört und sah, dass ihr Sohn vom Baum gefallen war. Sie alarmierte den Notarzt. Der Vierjährige wurde mit Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung ins Krankenhaus in Aschaffenburg gebracht.

