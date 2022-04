Ein scheuendes Kutschpferd hat am Donnerstag einen Unfall mit zwei Verletzten ausgelöst. In der Kutsche habe der Fahrer, ein 58 Jahre alter Mann aus Nettetal, auf einem Waldweg die Kontrolle verloren, teilte die Polizei in Viersen mit. Das Gefährt prallte gegen einen Baum und löste sich aus dem Geschirr. Die Insassen fielen aus der Kutsche. Bei dem Sturz wurde der 58-jährige Kutscher leicht verletzt, seine Mitfahrerin erlitt schwere Blessuren. Das Pferd beruhigte sich sofort, es blieb unverletzt.

