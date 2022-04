Ein Mann und eine Frau sind am Dienstagabend bei einem Hausbrand in Viersen schwer verletzt worden. «Die Beiden lagen beim Eintreffen der Rettungskräfte auf der Straße vor dem Haus», sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Vermutlich handele es sich bei den Verletzten um die Bewohner des Einfamilienhauses. Rettungshubschrauber brachten sie in Spezialkliniken. Nachbarn riefen die Feuerwehr gegen 20.00 Uhr. Bei Eintreffen der Löschkräfte stand das Gebäude in Vollbrand. «Das Haus ist nicht mehr begehbar», sagte der Sprecher. Eine Decke drohte einzustürzen. Die Nachlöscharbeiten dauerten am späten Abend noch an.