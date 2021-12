Viktoria Berlin verlängert mit Kapitän Menz: Quartett geht

Viktoria Berlin hat den Vertrag mit seinem Kapitän Christoph Menz um ein Jahr bis zum Sommer 2023 verlängert. Das teilte der Fußball-Drittligist am Freitag mit. Der 33 Jahre alte Mittelfeldakteur spielt seit 2019 für Viktoria und bestritt in dieser Saison 18 von 20 Partien in der 3. Liga. «Als Führungsspieler hat er eine wichtige Funktion für den Teamgeist und den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft auf und neben dem Platz», sagte Sportdirektor Rocco Teichmann über Menz.

Viktoria Berlin hat den Vertrag mit seinem Kapitän Christoph Menz um ein Jahr bis zum Sommer 2023 verlängert. Das teilte der Fußball-Drittligist am Freitag mit. Der 33 Jahre alte Mittelfeldakteur spielt seit 2019 für Viktoria und bestritt in dieser Saison 18 von 20 Partien in der 3. Liga. «Als Führungsspieler hat er eine wichtige Funktion für den Teamgeist und den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft auf und neben dem Platz», sagte Sportdirektor Rocco Teichmann über Menz.

Vier Spieler beenden hingegen vorzeitig ihre Zeit bei der Viktoria. Yannis Becker, Erhan Yilmaz, Till Muschkowski und Yazid Heimur lösen ihre Verträge zum 31. Dezember aus persönlichen Gründen auf, wie der Club mitteilte. Der Drittliga-Kader werde für die Saison-Fortsetzung entsprechend verkleinert. Viktoria startet am Sonntag mit der Vorbereitung nach der Weihnachtspause. Das erste Punktspiel steht am 16. Januar gegen Eintracht Braunschweig an.