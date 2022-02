Viktoria Berlin verliert in umkämpftem Spiel gegen Mannheim

Viktoria Berlin hat trotz zweimaliger Führung die nächste Niederlage in der 3. Fußball-Liga kassiert. Die Mannschaft von Trainer Benedetto Muzzicato verlor am Samstag mit 2:3 (2:2) beim SV Waldhof Mannheim. Vor 6000 Zuschauern im Carl-Benz-Stadion brachte Neuzugang Brooklyn Ezeh die Gäste in der 1. und 37. Minute jeweils in Führung. Marc Schnatterer (3.), Joseph Boyamba (43./Foulelfmeter) und Dominik Martinovic (85.) verhalfen mit ihren Toren Mannheim aber zum Sieg.

Viktoria Berlin hat trotz zweimaliger Führung die nächste Niederlage in der 3. Fußball-Liga kassiert. Die Mannschaft von Trainer Benedetto Muzzicato verlor am Samstag mit 2:3 (2:2) beim SV Waldhof Mannheim. Vor 6000 Zuschauern im Carl-Benz-Stadion brachte Neuzugang Brooklyn Ezeh die Gäste in der 1. und 37. Minute jeweils in Führung. Marc Schnatterer (3.), Joseph Boyamba (43./Foulelfmeter) und Dominik Martinovic (85.) verhalfen mit ihren Toren Mannheim aber zum Sieg.

Die Berliner, die wegen diverser Corona-Fälle zuletzt einige Spielabsagen verkraften mussten, bleiben mit 26 Punkten weiterhin auf dem 14. Platz. Muzzicato rotierte im Vergleich zum letzten Ligaspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern (0:2) vier Mal und seine Mannschaft startete verheißungsvoll. Nach einer guten halben Minute staubte Viktoria-Verteidiger Ezeh nach einem abgefälschten Schuss im Strafraum ab. Mannheim antwortete aber 120 Sekunden später durch Schnatterer.

Im Anschluss beruhigte sich das Spiel, es ging viel hin und her ohne nennenswerte Chancen - bis Ezeh einen Freistoß aus etwa 25 Metern sehenswert ins linke obere Eck verwandelte. Die Führung hatte aber wieder nicht lange Bestand: Mannheim glich durch einen eher schmeichelhaften Elfmeter noch vor der Pause aus.

Nach dem Seitenwechsel bot die Partie lange Zeit keine wirklichen Highlights. Pascal Sohm vergab für Mannheim zentral vor Viktoria-Torwart Julian Krahl (55.), ehe Martinovic mit einem Schuss aus spitzem Winkel das Spiel entschied.