Viktoria vor Restsaison: «Haben nicht große Bauchschmerzen»

Der Start nach der Winterpause ist für Viktoria Berlin anders als gewünscht gelaufen. Trainer Muzzicato ist sich sicher, dass er mit den vorhandenen Spielern sowie einigen Neuzugängen den Verlust von Topscorer Cigerci auffangen kann.

Spielausfall, Corona und der Topscorer ist weg: Aufsteiger Viktoria Berlin geht trotz aller Widrigkeiten aber selbstbewusst in die restlichen 18 Saisonspiele der 3. Fußball-Liga. «Die erste Woche der Vorbereitung war sehr gut. Danach haben wir erstmals wahrgenommen, dass auch wir erwischt wurden», sagt Viktoria-Trainer Benedetto Muzzicato über die vielen Corona-infizierten Spieler in seinem Team. Diese führten auch zur Absage des für Sonntag geplanten Heimspiels gegen Eintracht Braunschweig.

Während die Spieler mit Corona absehbar wieder zur Verfügung stehen werden, muss Muzzicato den weiteren Saisonverlauf ohne Tolcay Cigerci arbeiten. Der Topscorer war unter der Woche zum türkischen Zweitligisten Samsunspor gewechselt. «Er hat sich das einfach gewünscht, in einem fantastischen Stadion in seinem Land zu spielen», sagte Muzzicato. Zudem sei der wirtschaftliche Aspekt nicht uninteressant gewesen. «Es ist notwendig, dass wir Ablöse generieren», erklärte Sportdirektor Rocco Teichmann.

Den 26-jährigen Cigerci müssen nun andere Profis ersetzen. Muzzicato sieht in Lucas Falcao und Enes Küc zwei Spieler, die schon in der Hinrunde ihr Potenzial abgerufen haben. Hinzu kommen Pasqual Verkamp, «der immer besser wird» und Soufian Benyamina, «der mehr kann», ebenso wie Moritz Seiffert. «Ich habe nicht die großen Bauchschmerzen», sagte Muzzicato, «wir suchen aber auch noch einen, der in die Fußstapfen treten kann».

Und da ist Viktoria auch schon weit fortgeschritten. Der famose Auftakt des Aufsteigers mit acht Spielen ohne Niederlage hat Aufmerksamkeit erregt. «Es wurde ersichtlich bundesweit bemerkt, dass wir jungen Leuten eine Plattform geben», sagte Teichmann, «es wollen auch viele für Viktoria spielen. Die Auswahl ist extrem».

Muzzicato hofft deshalb, dass noch vor dem Spiel beim 1. FC Kaiserslautern am 22. Januar (14.00 Uhr/Magentasport) neue Spieler zur Verfügung stehen: «Mit gewissen Positionen sind wir schon sehr weit. Ich hoffe darauf, dass sie Montag, Dienstag einsteigen.»

Die großen Namen werden aber auch weiter nicht darunter sein. «Zahlreiche Berater bieten sehr gute Spieler an, die in der Regionalliga aber mehr verdienen als bei uns», sagte Muzzicato, der deshalb lieber Neuzugänge mag, die «mit voller Überzeugung» den Weg von Viktoria gehen und weiter wachsen wollen. Denn Muzzicato sieht die meisten Spieler seines unerfahrenen Kaders «erst in der kommenden Saison wirklich in der 3. Liga angekommen».