Ein 22 Jahre alter Fußgänger ist in Schlitz (Vogelsbergkreis) von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Noch am Unfallort sei er am Donnerstagabend an seinen Verletzungen gestorben, teilte die Polizei in der Nacht zum Freitag mit. Der Fußgänger sei auf der linken Fahrbahnseite unterwegs gewesen und in einer langgezogenen Kurve von dem entgegenkommenden Fahrzeug erfasst worden. Warum genau der Autofahrer den Mann übersah, war zunächst unklar. Die Landstraße 3176 bei Schlitz, Fraurombach und Sandlofs wurde wegen der Bergungsarbeiten zeitweise komplett gesperrt.