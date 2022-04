Der Kampfmittelräumdienst hat am Montag auf einem Truppenübungsplatz in Kirtorf im Vogelsbergkreis einen Blindgänger kontrolliert gesprengt. Bei dem Sprengkörper handelte es sich um eine deutsche panzerbrechende PC 1400 Kilo Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die bei einer gezielten Kampfmittelsuche in 2,50 m Tiefe auf dem Truppenübungsplatz gefunden worden war, wie das Regierungspräsidium Darmstadt mitteilte. Zwischenfälle habe es nicht gegeben.

Die Polizei habe das Gelände und die Umgebung samt einiger Wanderwege in einem Radius von 1,3 Kilometern abgesperrt. Zur Dämpfung der Sprengwirkung sei die Bombe mit zwei jeweils mit 20.000 Litern gefüllten Wassersäcken überdeckt worden. Das Knallgeräusch sei sicherlich noch im nördlichen Vogelsbergkreis, dem östlichen Landkreis Marburg-Biedenkopf und dem süd-westlichen Schwalm-Eder-Kreis zu hören gewesen. Häuser hätten nicht evakuiert werden müssen.