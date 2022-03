Unbekannte haben in Schwalmtal im Vogelsbergkreis einen Geldautomaten gesprengt und damit große Schäden an einem Gebäude angerichtet. Bewohner im Ortsteil Brauerschwend meldeten in der Nacht zum Mittwoch einen Knall, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Der Schaden am Haus werde nach ersten Erkenntnissen auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Weitere Hintergründe zu den Tätern und zur möglichen Beute waren zunächst nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

