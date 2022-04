Ein Auto ist während der Fahrt auf der A72 zwischen Treuen und Reichenbach (Vogtlandkreis) in Brand geraten, dabei ist der Fahrer leicht verletzt worden. Der 58-Jährige bemerkte am Sonntag plötzlich Rauch an der Frontseite seines Wagen und hielt links neben einer Baustelle, wie die Polizei in der Nacht zu Montag mitteilte. Er konnte rechtzeitig aussteigen, bevor sein Auto in Vollbrand geriet. Der Leichtverletzte kam ins Krankenhaus. Die A72 wurde für zwei Stunden gesperrt, woraufhin sich laut Polizei ein rund vier Kilometer langer Stau bildete.

