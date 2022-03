35-Jähriger in Reichenbach bei Unfall schwer verletzt

In Reichenbach (Vogtland)hat ein 35-Jähriger schwere Verletzungen erlitten, als sein Auto sich überschlug. Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann am Dienstagmorgen beim Durchfahren eines Waldstückes von der Straße ab. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein Drogentest vor Ort war positiv. Mit einer Blutentnahme sollte geklärt werden, ob der Mann tatsächlich unter Betäubungsmitteleinfluss gefahren ist.

