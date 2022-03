Ein brennendes Mehrfamilienhaus ist am frühen Sonntagmorgen in Elsterberg im Vogtland evakuiert worden. Ein 62 Jahre alter Bewohner kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr brachte insgesamt 15 Menschen aus dem Gebäude in Sicherheit. Rund 80 Kräfte waren im Einsatz. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar. Das Haus kann wegen des großen Schadens nicht mehr bewohnt werden.

Ein brennendes Mehrfamilienhaus ist am frühen Sonntagmorgen in Elsterberg im Vogtland evakuiert worden. Ein 62 Jahre alter Bewohner kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr brachte insgesamt 15 Menschen aus dem Gebäude in Sicherheit. Rund 80 Kräfte waren im Einsatz. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar. Das Haus kann wegen des großen Schadens nicht mehr bewohnt werden.

Um kurz nach Mitternacht war zunächst der Dachstuhl in Brand geraten. Auch der örtliche Bürgermeister war nach Angaben eines Polizeisprechers in der Nacht vor Ort und koordinierte die Unterbringung der Bewohner in andere Unterkünfte. Am Sonntagmorgen war die Feuerwehr noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. «Brandursachenermittler werden sich das Gebäude anschauen», erklärte der Polizeisprecher.