In einem Mehrfamilienhaus in Plauen im Vogtlandkreis hat es innerhalb von rund 24 Stunden zum zweiten Mal gebrannt. Neun Menschen wurden bei dem Feuer in der Nacht zum Donnerstag in Sicherheit gebracht, bei zwei besteht der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Höhe des Sachschadens und die Brandursache sind den Angaben zufolge unklar. Bereits in der Nacht zum Mittwoch hatte es im selben Haus gebrannt.