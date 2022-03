Beim Zusammenstoß zweier Autos auf der Elsterberger Landstraße in Plauen sind drei Menschen schwer verletzt worden, darunter ein Kind. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte eine 57-Jährige beim Linksabbiegen auf ein Grundstück das Auto eines 64-Jährigen übersehen, der gerade zum Überholen angesetzt hatte. Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen beide Fahrer demnach aus ihren Autos, außerdem einen neunjährigen Jungen, der im Wagen der 57-Jährigen gesessen hatte. Laut Polizeiangaben wurden alle drei nach dem Unfall am Donnerstagnachmittag schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht, der 64-Jährige wurde dabei mit einem Rettungshubschrauber transportiert.

