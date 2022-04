Zum dritten Mal in dieser Woche ist in einem Mehrfamilienhauses in Plauen ein Feuer ausgebrochen. Die Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall wegen schwerer Brandstiftung, teilte die Polizei am Samstag mit. Nachdem bereits in der Nacht zu Mittwoch und der zu Donnerstag ein Feuer im Keller des Gebäudes ausbrach, wurde in der Nacht zu Samstag erneut ein Brand im Haus gemeldet. Während am Donnerstag vier Bewohner mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus kamen, konnten dieses Mal alle Hausbewohner rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich.