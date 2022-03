Bei einer Übungsfahrt mit einem Wagen ist eine Frau in Auerbach (Vogtlandkreis) in einem Wald gelandet. Die 50-Jährige war bei ihrer Fahrt am Samstag nicht im Besitz eines Führerscheins, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie verwechselte den Angaben zufolge Kupplung und Gaspedal und streifte einen Baum in einem angrenzenden Wald. Sie muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Auch gegen ihren Beifahrer wird ermittelt.

