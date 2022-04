Unbekannte haben im Vogtlandkreis an der Umgehungsstraße von Oelsnitz Hakenkreuze geschmiert. Die vier Symbole seien an zwei Unterführungen entdeckt worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Eines der Hakenkreuze sei in ein Blech gekratzt worden. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar. Den Tatzeitraum grenzten die Beamten von Dienstag- bis Freitagnachmittag ein.

