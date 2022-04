Ein Linienbus hat am Montagabend in Theuma (Vogtlandkreis) ein Auto gerammt, dabei sind zwei Menschen verletzt worden. Ein 43-Jähriger befuhr mit seinem Bus eine Wendeschleife und übersah das Auto eines 40-Jährigen, wie die Polizei in der Nacht zum Dienstag mitteilte. Beide Männer kamen verletzt in ein Krankenhaus. Ob sich zum Unfallzeitpunkt Fahrgäste in dem Bus befanden, teilte die Polizei nicht mit.

