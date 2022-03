Scheune in Falkenstein bei Großbrand komplett zerstört

Vogtlandkreis Scheune in Falkenstein bei Großbrand komplett zerstört

Ein Großbrand hat eine Scheune in Falkenstein (Vogtlandkreis) komplett zerstört. Die Flammen seien auf eine Hütte und eine Garage übergesprungen, ein Auto in der Garage sei ebenfalls komplett zerstört worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Brand sei am Montagmittag aus bisher unbekannter Ursache ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Angaben zur Höhe des entstandenen Schadens lagen zunächst nicht vor. Da es noch Glutnester gebe, habe die Feuerwehr eine Brandwache für die Nacht zu Dienstag eingerichtet.

