Einen kostenlosen Ukrainisch-Sprachkurs auf Anfängerniveau bietet die Volkshochschule Friedrichshain-Kreuzberg an. In dem Onlinekurs geht es darum, wichtige, einfache Begriffe zu lernen und kurze Unterhaltungen zu üben, wie das Bezirksamt am Donnerstag mitteilte. Es seien keine Vorkenntnisse erforderlich, Lehrmaterial werde zur Verfügung gestellt.

Einen kostenlosen Ukrainisch-Sprachkurs auf Anfängerniveau bietet die Volkshochschule Friedrichshain-Kreuzberg an. In dem Onlinekurs geht es darum, wichtige, einfache Begriffe zu lernen und kurze Unterhaltungen zu üben, wie das Bezirksamt am Donnerstag mitteilte. Es seien keine Vorkenntnisse erforderlich, Lehrmaterial werde zur Verfügung gestellt.

Das Angebot richtet sich an Personen, die in der aktuellen Situation geflüchteten Menschen aus der Ukraine helfen möchten beziehungsweise sich bereits für Menschen aus der Ukraine engagieren. Der Onlinekurs «Ukrainisch: Erste Schritte in der Konversation» wird erstmals am Samstag, 26. März, von 10 bis 13.15 Uhr angeboten. Weitere Termine sollen bei entsprechender Nachfrage folgen. Anmeldungen sind per E-Mail unter <info@vhs-fk.de möglich>.