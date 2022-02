Volkszählung beginnt am 15. Mai: Auskünfte verpflichtend

Bad Ems (lrs) - Erstmals seit elf Jahren gibt es in Deutschland wieder eine Volkszählung. In Rheinland-Pfalz werden dafür alle 1,2 Millionen Besitzer von Gebäuden und Immobilien sowie 400.000 sonstige Bürger befragt. Die Ergebnisse sollen Ende nächsten Jahres vorliegen. Start ist am 15. Mai. Die Vorbereitungen laufen aber schon seit Monaten, wie der Präsident des Statistischen Landesamts, Marcel Hürter, der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Es gibt zwei Befragungen: einmal zu Personen und einmal zu Gebäuden und Wohnungen. Die für die Personenerhebung ausgewählten Bürger müssen Fragen zu Alter, Geschlecht, Familienstand und Staatsangehörigkeit beantworten. Erhoben wird auch, wie viele Menschen in einer Wohnung leben. Weitere Fragen gibt es zu Ausbildung, Beruf und Herkunft. In der anderen Befragung geht es darum, wann ein Haus gebaut wurde und wie sich dort die Wohnungen verteilen. Auch Leerstand und Nettokaltmiete werden bgefragt.

Die Angaben werden anonym verwertet. Es besteht aber Auskunftspflicht.