Im Kampf um die deutsche Volleyball-Meisterschaft haben sich die Berlin Volleys ein Endspiel erarbeitet. In der Finalserie Best of five schaffte der Hauptstadtclub am Mittwochabend beim VfB Friedrichshafen in Ulm mit dem 3:1 (24:26, 26:24, 26:24, 25:20)-Erfolg den 2:2-Ausgleich nach Siegen. Nun fällt am Samstag in der Berliner Max-Schmeling-Halle im fünften und letzten Spiel die Entscheidung, wer deutscher Meister 2022 wird.