Die Berlin Volleys haben zum Auftakt des Playoff-Finals um die deutsche Volleyball-Meisterschaft eine Niederlage kassiert. Der Titelverteidiger unterlag am Samstag im ersten von maximal fünf Spielen dem Pokalsieger VfB Friedrichshafen mit 2:3 (25:18,27:25, 24:26, 21:25, 14:16). Vor 4437 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle führte der Hauptstadtclub schon 2:0 nach Sätzen, konnte sowohl im dritten Durchgang als auch im Tiebreak je einen Matchball nicht nutzen und musste sich schließlich geschlagen geben. Schon am Mittwoch sehen sich beide Teams in Ulm zur zweiten Partie wieder.