Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC sind im Playoff-Halbfinale der Bundesliga ausgeschieden. Nachdem der Titelverteidiger am Ostersonnabend bereits das Heimspiel gegen den SC Potsdam mit 0:3 verloren hatte, unterlagen die Elbestädterinnen in der Best-of-three-Serie auch im zweiten Spiel am Dienstagabend bei den Brandenburgerinnen mit 1:3 (34:32, 18:25, 10:25, 24:26).