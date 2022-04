Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben einen wichtigen Schritt in Richtung Play-off-Halbfinale gemacht. Das Team von Trainer Alexander Waibl setzte sich am Mittwochabend im ersten Viertelfinalspiel gegen den VC Wiesbaden überlegen mit 3:0 (25:19, 25:14, 25:12) durch. Damit führt der Titelverteidiger in der "Best-of-three-Serie" mit 1:0 und kann am Sonnabend in Hessen mit einem weiteren Sieg den Einzug in die nächste Runde perfekt machen. Sollte aber der Vorrundensiebente sein Heimspiel gewinnen, käme es am kommenden Mittwoch in Dresden zum entscheidenden dritten Duell.

Nach den schwierigen Wochen mit mehreren Corona-Ausbrüchen im Team zeigte sich der Vorrundenzweite glänzend vorbereitet. Vor 1714 Zuschauern diktierten die Gastgeberinnen von Beginn an mit druckvollen Aufschlägen, variablen Angriffen und einer gut eingestellten Block- und Feldabwehr das Geschehen auf dem Feld. Sowohl im ersten als auch im zweiten Satz konnten sich die Spielerinnen um Kapitänin Jennifer Janiska einen klaren Vorsprung erarbeiten, den sie nicht mehr aus der Hand gaben. Im dritten Abschnitt lief das Spiel der Elbestädterinnen, die in der Vorrunde zweimal gegen Wiesbaden verloren hatten, wie am Schnürchen. Sie waren den Hessinnen in allen Elementen überlegen und konnten nach 71 Minuten den zweiten Matchball verwandeln.