Die Entscheidung um die deutsche Volleyball-Meisterschaft ist vertagt. Die Berlin Recycling Volleys gewannen am Mittwochabend beim VfB Friedrichshafen mit 3:1 (24:26, 26:24, 26:24, 25:20) und glichen somit zum 2:2 in der Best-of-Five-Serie aus. Das entscheidende Spiel findet am Samstag in der Berliner Max-Schmeling-Halle statt (18.30 Uhr). Der Sieger gewinnt den Titel.