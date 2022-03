SSC erkämpft sich zwei wichtige Punkte in Vilsbiburg

Die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin haben ihr Minimalziel für die Bundesliga-Hauptrunde perfekt gemacht. Dank des 3:2 (25:15, 24:26, 25:20, 21:25, 15:8) bei Rote Raben Vilsbiburg am Mittwochabend hat das Team von Trainer Felix Koslowski mindestens Platz vier sicher. Im Playoff-Viertelfinale nach dem Modus «Best of three» würde das in einem entscheidenden dritten Spiel Heimrecht bedeuten.

Ab Mitte des ersten Abschnitts konnten sich die Schwerinerinnen eine klare Führung erspielen und sicherten schließlich den ersten Satz. Im zweiten Durchgang vergaben die Gäste jedoch zwei Satzbälle und mussten das 1:1 hinnehmen, holten sich dann aber dank einer starken Schlussphase den dritten Satz und hatten damit zumindest einen Punkt sicher. Vilsbiburg, das noch um die Playoff-Teilnahme kämpft, gab sich aber nicht geschlagen und kam zum erneuten Ausgleich. Im Tiebreak dominierte wieder der SSC.